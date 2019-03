Internoord Reizen Groningen nu onderdeel van Klooster Reizen

Klooster Reizen is sinds afgelopen vrijdag 100% eigenaar geworden van Internoord Reizen Groningen.



Het 61 jaar oude Internoord uit Groningen is naast vakantiereizen gespecialiseerd in zaken -en maatwerk reizen. Klooster Reizen (anno 1929) is groot geworden in de vakantiemarkt. Klooster Reizen heeft reisbureaus in Winschoten, Stadskanaal, Delfzijl, Haren en Hoogezand en daar wordt nu Internoord Reizen Groningen aan toegevoegd. Klooster Reizen gaat zich vanuit Groningen richten op het uitbreiden en voortzetten van Internoord Reizen Groningen, de naam blijft dan ook ongewijzigd.



De overname heeft geen gevolgen voor de 35 medewerkers van de beide bedrijven. Gerda Klooster: “Met de overname van Internoord Reizen Groningen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in ons familiebedrijf. Gezamenlijk hebben we een historie van 150 jaar in de retail- en business markt.”



Haskia Kramer: “Met de overname door Klooster Reizen weten we zeker dat het merk Internoord Reizen Groningen een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Getie Kramer blijft voorlopig nog verbonden om de financiële- en backoffice geruisloos samen te voegen met Klooster Reizen en zelf blijf ik het gezicht van Internoord Reizen Groningen en ben ik als extern adviseur verbonden aan de directie van Klooster Reizen. Samen met Gerda Klooster gaan we aan de slag om elkaar te versterken en te laten groeien”