International Welcome Center North (IWCN) vijf jaar: ‘Veel meer opgeleverd dan vooraf gedacht’

Dat zegt Michiel Kasteleijn, business manager bij het International Welcome Center North (IWCN). Deze organisatie viert deze maand haar vijfjarig bestaan. Het IWCN is een Noord-Nederlands initiatief, en werd opgericht met steun van onder meer de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, grotere bedrijven en werkgeversorganisaties en is bedoeld als ‘one-stop-shop’ voor internationale mensen.



Het IWCN biedt diensten op drie gebieden: overheidsformaliteiten (verblijfsvergunningen en gemeentelijke registratie); informatie (praktische informatie en doorverwijzingen naar betrouwbare dienstverleners); en evenementen (een kans om te beginnen met het opbouwen van een sociaal en / of zakelijk netwerk tijdens evenementen).



‘Er is de afgelopen vijf jaar veel gebeurd, en veel veranderd in Noord-Nederland. Toen het IWCN van start ging, begonnen we met helemaal niks: we hadden geen contacten met bedrijven en internationals, maar we namen ons voor om 500 mensen per jaar te helpen. Maar we geven nu per jaar tweeduizend werkvergunningen af en we krijgen 4500 bezoekers. Én we werken voor 230 bedrijven in Noord-Nederland, die internationals in dienst hebben of willen hebben. Het heeft allemaal een vele grotere vlucht genomen dan we hadden gedacht’, betoogt Michiel Kasteleijn.



IWCN werd vijf jaar geleden opgericht omdat grote bedrijven in het Noorden zich afvroegen waarom er elders in Nederland wél expatcentra waren, maar niet in het Noorden.



‘Bedrijven hebben nu écht behoefte aan internationale medewerkers. Er zijn doodeenvoudig minder jongeren dan vroeger, en veel ouderen gaan met pensioen. Dat is een kwestie van demografie. Het was vijf jaar geleden al duidelijk dat we een internationale aanvulling nodig hebben op de arbeidsmarkt. We mogen dus heel erg blij zijn met alle internationals die hier werken en studeren.'



Tienduizend

Er zijn in Noord-Nederland inmiddels tienduizend kennismigranten, zo’n drieduizend internationale start-ups en zelfstandigen en elfduizend internationale studenten. Het IWCN doet haar best om zoveel mogelijk van hen waar nodig te helpen.