Gronings internetbedrijf Tckl biedt bedrijven VIP-arrangementen voor Stadspark Live

Uitnodigingssoftware voor business events

Tckl heeft een een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld waarmee bedrijven hun relaties in een paar klikken kunnen uitnodigen voor business events. Het Groninger bedrijf is al sterk vertegenwoordigd in de sport en ziet een verandering bij de invulling van business sponsoring door bedrijven.

Marc Schriemer, co-founder: ‘Bedrijven zoeken steeds vaker iets vernieuwends, echt iets speciaals, om hun klanten mee naar toe te nemen. Zeker in de zomerperiode als er geen wedstrijden zijn. Bovendien zijn dit eenmalige sponsor-events en daarmee ook interessant voor bedrijven met een beperkter sponsorbudget. We erg blij dat we deze bijzondere arrangementen nu ook via Tckl kunnen aanbieden en zo nog meer bedrijven blij kunnen maken met een mooie middag of avond’.

Stadspark Live: VIP arrangementen nu te koop

Op zaterdag 22 juni vindt op de Drafbaan in Groningen het Stadspark Live festival plaats met onder andere optredens van Sting, Anouk en The Specials. Bedrijven kunnen via het platform een arrangement aanschaffen met toegang tot een speciaal VIP deck met uitzicht op het hoofdpodium en genieten van een een diner verzorgd door het Groninger sterrenrestaurant Onder den Linden. Ook voor bezoekers die al een ticket voor het festival hebben gekocht biedt Tckl de mogelijkheid om VIP te genieten met een Upgrade Arrangement.