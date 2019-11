Groningen City Club doet inspiratie én energie op in Breda

Enkele tientallen leden van de Groningen City Club, vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs en van de gemeente Groningen hebben gisteren inspiratie opgedaan in Breda. Die stad is officieel de ‘Beste Binnenstad van Nederland 2017 – 2019’, en de Groningen City Club wilde graag weten wat Groningen kan leren van Breda. Tijdens de dag kregen de leden van de GCC uitvoerig toelichting van de Citymarketing organisatie Breda. Ook de wethouder van economische zaken van Breda kwam even naar de bijeenkomst om de Groningers hartelijk welkom te heten.

De Groningen City Club organiseert ongeveer twee keer per jaar een inspiratiereis naar andere steden. Eerder waren er al trips naar onder meer Eindhoven, Leidsche Rijn en Münster. Het bezoek aan Breda was eigenlijk een ‘retour-bezoek’, want eerder dit jaar was een delegatie van deze Noord-Brabantse stad al naar Groningen gekomen. Die Bredanaars waren toen zó onder de indruk van wat er in Groningen allemaal gaande is, en van de manier waarop ondernemers zich hebben georganiseerd, dat zij zich afvroegen waarom Groningen eigenlijk niet meedoet aan de wedstrijd ‘Beste binnenstad van Nederland’. Ooit heeft Groningen die titel al eens gewonnen - in 2007 – maar Groningen zou zich opnieuw moeten aanmelden, suggereerden de Bredanaars. Tijdens de excursie bleek dat Groningen wat betreft de organisatie van ondernemers ver vóor ligt op Breda, waar ze amper goed functionerende ondernemersverenigingen kennen. Tijdens de excursie kreeg de Groningse delegatie een toelichting van de marketing organisatie van Breda. Daarna volgde een uitvoerige rondleiding door de binnenstad van Maastricht, en volgden bezoeken aan interessante nieuwe winkelconcepten. De middag werd afgesloten met een rondleiding in de enige zelfstandige bierbrouwerij van Breda.

Inspirereren ‘Wat een interessante dag! Van zo’n excursie krijg ik inspiratie en nieuwe energie, en ik heb er ondanks de drukte graag een werkdag voor over!’, aldus een van de deelnemende ondernemers. Ook voorzitter Eric Bos van de GCC was na afloop zeer tevreden. ‘Op een aantal zaken zijn wij in Groningen misschien verder dan Breda. Maar persoonlijk vond ik het zeer interessant en leerzaam wat ze daar in de binnenstad met ‘rotte plekken’ hebben gedaan: panden die in slechte staat verkeren en niet konden worden verhuurd. Ze hadden een lokale Investeerder uit Breda gevonden met hart voor zijn eigen stad. Dat zo’n investeerder hart heeft voor die stad, dat zie je aan het eindresultaat. Gelukkig hebben wij in Groningen ook zulke investeerders. Dat geeft aan hoe mooi het is als je betrokken ontwikkelaars hebt. Als je die aan je kar kunt binden leidt dat tot de mooiste dingen!’, aldus Eric Bos.