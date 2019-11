Groningen Airport Eelde op zoek naar nieuwe directeur na vertrek Marco van de Kreeke

Marco van de Kreeke stopt als directeur van Groningen Airport Eelde. Dit zijn hij, de Raad van Commissarissen (RvC) en de aandeelhouders van de luchthaven overeengekomen. Marco van de Kreeke was sinds 1 juni 2012 directeur van de luchthaven. Leendert Klaassen, voorzitter RvC: “We zijn Marco van de Kreeke dankbaar voor zijn inzet als directeur. Hij heeft leiding gegeven en rust gebracht in een roerige periode. Bovendien heeft hij veel betekend voor de ontwikkeling van de luchthaven. Er zijn nieuwe routes, zoals Londen en Kopenhagen, gelanceerd, er is een groot zonnepark aangelegd en nieuwe bedrijven hebben zich op de luchthaven gevestigd.”



Marco van de Kreeke over zijn vertrek: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik heb in de afgelopen 7 jaar met heel veel plezier leiding gegeven aan dit mooie en bijzondere bedrijf. Ik zal het enthousiaste en bevlogen team missen. We hebben samen met veel energie aan de ontwikkeling van onze noordelijke luchthaven gewerkt en veel hoogte-, maar ook dieptepunten beleefd. Het is nu tijd voor iemand anders om het stokje over te nemen.”



Nieuwe directeur

Groningen Airport Eelde Leendert Klaassen: “De luchthaven maakt zich op voor belangrijke ontwikkelingen, zoals de duurzaamheidsopgave en de luchtvaartnota waar het ministerie aan werkt. Groningen Airport Eelde gaat hiermee een nieuwe fase in. Een nieuwe fase betekent ook nieuw leiderschap. Op korte termijn wordt een interim-directeur benoemd. Daarna gaan we een profiel opstellen en op zoek naar een nieuwe directeur.” Totdat er een interim-directeur gevonden is zal Leendert Klaassen de rol van statutair bestuurder vervullen.