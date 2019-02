GipsRec bouwt in Farmsum recycle-installatie voor gipsafval

Momenteel wordt een nieuwe recycle-installatie gebouwd, gefinancierd door het GROEIfonds van Economic Board Groningen (EBG) samen met Rabobank Noorderveld West Groningen. GipsRec verwacht zo’n 50.000 ton gips per jaar te gaan recyclen. Daarnaast laat Henk Top onderzoek doen naar de toepassingen van gips binnen de landbouw, mede mogelijk gemaakt door de InnovatieregelinG van EBG. Vanaf maart gaat de recycle-installatie draaien, dit levert 5 à 6 arbeidsplaatsen op, deels gesubsidieerd via de ArbeidsplaatsenregelinG van EBG.



GipsRec laat een recycle-installatie bouwen die deels is gebaseerd op een installatie in Duitsland en Frankrijk. Het ontwerp wordt iets aangepast, omdat het gips in Nederland een andere samenstelling heeft. “In Leipzig zie je bijvoorbeeld veel vakwerkhuizen met gips aan de buitenkant,“ vertelt Henk. “In dat gips is paardenhaar verwerkt om structuur in het gips te creëren. Dat soort gips vraagt een ander recycleproces dan het gips dat wij kennen. In Nederland zijn gipsplaten vaak afgewerkt met glasvezelbehang. Dat kom je in andere landen veel minder tegen.”



Renovatie en sloop

Gips komt vaak uit bouw- en sloopafval. “Bij voorkeur wordt het gips al verwijderd voordat een pand wordt gesloopt,” aldus Henk. “Op die manier kunnen we de kwaliteit van het gips zoveel mogelijk behouden. Juist hier in het aardbevingsgebied willen we kijken welke mogelijkheden er zijn bij het renoveren en slopen van huizen waar je veel gips tegen komt.”



Klanten van GipsRec zijn afvalsorteerbedrijven, sloopbedrijven en milieudiensten uit Nederland, België en Duitsland die de oude gipsplaten, gipsblokken en gasbeton leveren. GipsRec is in gesprek met BuildinG, om in contact te komen met organisaties die zich bezig houden met renovatie en sloop van huizen.



Gips binnen de landbouw

Het plan is om het gerecyclede gips nog breder inzetbaar te maken, onder andere binnen de landbouw. “Gipspoeder kan ervoor zorgen dat producten als bieten en aardappelen droger en zonder klei uit de grond komen,” aldus Henk. Het komende jaar worden de mogelijke toepassingen binnen de landbouw in kaart gebracht. Ook doet GipsRec een haalbaarheidsonderzoek om te bekijken wat er nodig is om gips goed te verwerken voor landbouw. Een deel van dit onderzoek wordt vergoed vanuit de InnovatieregelinG van Economic Board Groningen (EBG).



GROEIfonds

De nieuwe gips recycle-installatie wordt gefinancierd vanuit het GROEIfonds samen met Rabobank Noorderveld West Groningen. Het GROEIfonds kon voorzien in een stuk achtergesteld vermogen, op basis waarvan de bank ook bereid was om te investeren.

Allard van der Horst, investeringsmanager van het GROEIfonds: “Wij zijn blij dat we met deze financiering een mooie bijdrage kunnen leveren om deze investering in ons werkgebied mogelijk te maken. Het GROEIfonds draagt op deze manier ook bij aan de verdere recycling van afval en een vermindering van het gebruik van grondstoffen, wat een positieve invloed heeft op de circulaire economie. Henk Top heeft al de nodige ervaring in deze sector en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij hier een succesvol project van gaat maken”.



Nieuwe banen

GipsRec gaat 5 à 6 medewerkers aannemen die intern worden opgeleid. Het gaat om medewerkers voor het sorteerwerk, het bedienen van de installatie en het onderhouden van het terrein. Ook zoekt GipsRec een monteur die overzicht houdt op het gehele proces. De ArbeidsplaatsenregelinG van EBG subsidieert een deel van de kosten voor het aannemen van het nieuwe personeel. Maarten Soppe, accountmanager bij EBG: “GipsRec is een mooi voorbeeld van een innovatief MKB bedrijf dat zijn nek uitsteekt door te investeren in onze regio. Dit wil EBG graag stimuleren en ondersteunen met subsidie vanuit de ArbeidsplaatsenregelinG.”



Locatie Farmsum

Henk Top is positief verrast over de locatie Farmsum. “Dit gebied is erg gegroeid de laatste jaren, met interessante en innovatieve bedrijven. We voelen ons erg welkom door de proactieve houding van andere ondernemers in dit gebied. Of je nu een groot bedrijf hebt of net begint; iedereen hoort erbij. Mensen helpen elkaar verder.”