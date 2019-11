Europese belangstelling voor ondernemerschaps-onderwijs Alfa-college en Hanzehogeschool Groningen

De conferentie die op 27 en 28 november plaatsvindt wordt georganiseerd in het kader van het Interreg Europe project E-COOL. Tien partners uit Europa werken hierin samen aan het versterken van de regio door het stimuleren van een ondernemende houding bij jongeren. E-COOL wisselt best practices uit. Goede praktijken en geleerde lessen zullen worden omgezet in actieplannen om zo te worden opgenomen in regionaal beleid.



Woensdag 27 november staat in het teken van het ecosysteem in de regio. Lector Ondernemen in Verandering, Alexander Grit gaat in op de toegankelijkheid voor jongeren in zo'n ecosysteem. Jan Pleis laat zien hoe de Noordelijke start-up scene Groningen, Ost-Friesland, Oldenburg Emsland (GOOE) tot stand is gekomen. Johan Wolters, directeur bij Lode Holding BV licht toe hoe het bedrijf startende studentenondernemers in de gezondheidssector aan zich bindt.



Op donderdag bezoeken de partners van het E-COOL project het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen voor een bezoek aan het techniek innovatiecentrum. Vervolgens bezoeken zij het voormalige Suikerunie terrein dat tegenwoordig gebruikt wordt voor innovatieve, sociale, educatieve en industriële initiatieven.



Voor het hele verhaal: klik hier