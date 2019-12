EnTranCe krijgt een unieke waterstofleiding

Waterstof is een belangrijk element in een duurzame energievoorziening in de toekomst. Daarnaast is waterstof een energiedrager die elektrische energie, opgewekt door de zon en wind, kan opslaan totdat deze op een ander moment weer nodig is. Het opslaan van duurzame energie is nu nog niet goed mogelijk, met waterstof is dit wel realiseerbaar.



De aanleg van de waterstofleiding start naar verwachting in januari 2020. In april 2020 is de leiding klaar voor gebruik. Via de waterstofleiding kunnen bedrijven, onderzoekers en studenten op een laagdrempelige manier nieuwe apparatuur direct voorzien van waterstof en daarmee experimenteren. Voorbeelden hiervan zijn opslagmethoden, verwarmingssystemen voor woningen, conversiesystemen van en naar waterstof en uiteraard ook het verbeteren van bestaande apparatuur zoals electrolysers en brandstofcellen.



In de verdere toekomst is een combinatie van duurzame energieopwekking en opslag via waterstof ook mogelijk voor huishoudens. Het te veel aan opgewekte energie door bijvoorbeeld zonnepanelen of een windmolen wordt dan omgezet en opgeslagen in de vorm van waterstof. Dit kunnen de bewoners dan later weer gebruiken op de momenten dat er geen duurzame zonne-energie of windenergie voorhanden is door de waterstof weer om te zetten in elektriciteit. Om dit te bereiken is nog veel onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar technische ontwikkelingen maar ook juridische kaders en veiligheidsvoorzieningen moeten nader worden onderzocht. Hier gaan bedrijven, onderzoekers en studenten te komende tijd mee aan de slag.