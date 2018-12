Eindejaarsbijeenkomst ondernemers Zuid Oost vanmiddag in Coendersborg

We hebben nog veertien dagen te gaan, maar voor de Bedrijvenvereniging Zuid Oost (ZO) is het jaar 2018 al ten einde. Althans: vanmiddag organiseert deze vereniging voor ondernemers en ondernemingen vab het bedrijventerrein aan de zuid-oost kant van Groningen haar Eindejaarsbijeenkomst, in de Coendersborg.