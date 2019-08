Dropper en PostNL gaan zich nog meer richten op emissievrije pakketbezorging

Leefbaardere en duurzamere stadsdistributie

PostNL en Dropper zetten zich in voor een leefbaardere en duurzamere stadsdistributie. Beiden hebben ze de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden emissievrij te beleveren. De bezorging wordt nu exclusief per cargobike gedaan. Dat is beter voor het milieu, de stad en de conditie van de Droppers. Dropper heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de bezorging van on-demand maaltijden in de stad Groningen. Deze kennis en ervaring hebben geresulteerd in de ontwikkeling van een geautomatiseerd logistiek IT-netwerk dat Dropper nu ook zal inzetten om de pakketten van PostNL efficiënter en duurzamer te bezorgen.



2025 binnenstad emissievrij

De gemeente Groningen heeft als doelstelling om in 2025 een complete emissievrije stadslogistiek op te zetten. Wethouder Philip Broeksma zit een groei in het aantal bestelwagens en vrachtautos in de binnenstad. “Daarmee groeit de vraag voor een betere leefbaarheid. Daarom willen we dat in 2025 de binnenstad logistiek emissievrij is. Met compacte vrachtfietsen, die passen bij de vaak smalle straten van onze historische binnenstad”, aldus Broeksma. Volgens de wethouder is de verdere uitrol van de samenwerking tussen PostNL en Dropper een stap in de goede richting om de doelstelling te behalen.



Toekomst

“Na een succesvolle uitrol van de uitbreiding naar de dienstverlening in het centrum verwachten PostNL en Dropper de samenwerking verder uit te breiden in Groningen en daarbuiten. Daarnaast zal Dropper zich als platform en netwerk gaan focussen op een bredere last-mile bezorging. Zo zullen we naast maaltijden ook bloemen, boodschappen en pakketten gaan bundelen om zo een nog efficiëntere last-mile bezorging op te zetten”, aldus Dropper-CEO Jantine Doornbos.