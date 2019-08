Diner-trein vanuit Groningen failliet – zeperd voor fijnproevers

Het leek zo mooi: lekker eten in de trein vanuit Groningen. Maar mensen die een kaartje hadden gekocht voor de ‘dinnertrain’ vanuit Groningen – waarin je lekker kunt eten in combinatie met reizen – zijn hun geld kwijt.

De Dinnertrain leek zo’n mooi idee, en het deed denken aan de ‘Orient Express’: gezellig tafelen terwijl een fraai landschap aan je voorbij trekt.

De Dinnertrain zou vanaf 1 augustus vanaf het Hoofdstation in Groningen vertrekken; er waren ritten geplanned tot 1 september. Maar helaas: nog voor de eerste trein is vertrokken is de uitbater failliet. Deelnemers die een kaartje kochten kregen een mail met daarin onder meer de volgende tekst:

“Het kan zijn dat u een of meer kaartjes heeft gekocht via www.dinnertrain.eu. Dinner Train is een van de handelsnamen van Railpromo B.V. U heeft dus een of meer kaartjes gekocht bij Railpromo B.V. Als gevolg van het faillissement kunnen en zullen er tot nader order geen treinritten plaatsvinden. Dat betekent dus dat u de gekochte kaartjes voor de treinritten die op korte termijn plaats moeten vinden (of al plaats hadden moeten vinden) niet verzilverd kunnen worden.”

Doorstart

Overigens is niet alle hoop op een leuke treinreis vervlogen,

De komende dagen/weken zullen in het teken staan van het onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Daarbij zal tevens worden onderzocht of zowel de geannuleerde als de nog geplande treinritten alsnog uitgevoerd kunnen worden.

(Foto: Andalusische Orient express)