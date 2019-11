Criminelen breken in op e-mailaccount medewerkers SNN

Het gaat om het e-mailaccount van een medewerker die zich bezighoudt met de verwerking van facturen. Criminelen hebben hierdoor mogelijk toegang gekregen tot persoonlijke (naam, (e-mail)adres, telefoonnummer) en financiële gegevens (o.a. BTW-nummer, bankrekeningnummer) van leveranciers van SNN. In het andere geval gaat het om de mail van een medewerker van een subsidieteam. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat via dit account gegevens zijn verkregen.



SNN laat weten de aanval zeer serieus te nemen en aanvullende maatregelen te hebben genomen. Relaties die van de criminelen een mail hebben ontvangen met daarin een link naar een valse website, zijn dezelfde dag persoonlijk geïnformeerd. SNN heeft de fraude gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft ook aangifte gedaan bij de politie.