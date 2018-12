Barn Talk strikt oprichter van Oxxio als spreker

Hoe kunnen we binnen 12 jaar in het paradijs op aarde leven? Kunnen we binnen nu en twaalf jaar leven in een duurzaam paradijs? Ruud Koornstra, oprichter van onder andere energiebedrijf Oxxio, is ervan overtuigd dat dit haalbaar is door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te halen.

De eerste Barn Talk van het nieuwe jaar, op 9 januari 2019, staat in het teken van het inspirerende verhaal en de missie van Koornstra om dit binnen twaalf jaar voor elkaar te krijgen. Sinds 2003 staat de activistisch ondernemer aan de wieg van talloze duurzame bedrijven, bekende voorbeelden zijn Oxxio en Lemnis Lightning (led verlichting). Vanaf 2017 heeft hij een stichting opgericht om zich volledig te wijden aan zijn duurzame missie.



Tijdens de Barn Talk is er alle ruimte om vragen te stellen en zal Ruud het debat aangaan met het publiek. Na afloop hiervan is er een nieuwjaarsborrel in de Energy Barn voor een positieve start van 2019!



