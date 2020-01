Alfa-college start met opleiding Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen: 'Een win-winsituatie'

Op steeds meer plekken in Nederland komen kinderopvang, onderwijs en bewegen samen. Volgens het Alfa-college is er daarom een groeiende vraag naar breed inzetbare medewerkers.



Annelies Bezuyen, directeur van kinderopvang CKC Drenthe, noemt het een win-winsituatie. “Op dit moment is er een tekort aan medewerkers in onderwijs en opvang. Deze medewerkers worden nu nog afzonderlijk van elkaar opgeleid. Met de nieuwe opleiding kies je als student voor een studie waar je absoluut veel kans hebt op werk in de toekomst.”



Tijdens de opleiding maken studenten kennis met het Integraal Kind Centrum (IKC). Deze opleiding gaat over het werk voor, tijdens en na schooltijd. Studenten leren hoe om te gaan met kinderen van 0 tot 13 jaar.