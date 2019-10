Werkzaamheden op Europapark: wat gebeurt er allemaal?

Het station krijgt een extra perron met perronkap, lift en trap. Maar voordat je dat kunt gaan bouwen moet je natuurlijk eerst zorgen voor een goede fundering. Daar is aannemer Strukton inmiddels mee gestart, zo meldt Groningen Spoorzone.



Boren



Afgelopen week nam een zogenoemde boorstelling een groot deel van het werkterrein in beslag om 11 stuks funderingspalen van bijna 14 meter de grond in te brengen. Zo’n machine boort een holle buis met schroefkop de grond in tot de zandlaag. Hierbij wordt deze gesmeerd met een zandcement mengsel dat onder druk naar de punt van de boorkop geperst wordt. Nadat de juiste diepte is bereikt komt in de holle buis een stalen wapeningskorf te hangen die daarna gevuld wordt met beton. De boorpaal blijft achter in de grond. Het voordeel van deze methode is dat het minimale hinder van geluid en trillingen in de omgeving veroorzaakt. Omdat hier een machine met extra grote capaciteit en een kleine machine voor de moeilijk bereikbare plaatsen werd gebruikt, was het werk in vier dagen gereed.



Perron op palen



De palen die nu in en deels boven de grond zitten zijn de fundering voor de nieuwe lift, de perronkap en de landhoofden van het tunneldek bij het station. Dit tunneldek moet breder, zodat daar een deel van het nieuwe perron kan liggen. Leuk detail; dat stuk perron komt in november in drie delen van 21,5 ton kant en klaar aan op locatie en kan direct op de landhoofden worden gelegd.



Weggraven zand



De palen die de fundering vormen voor de liftschacht staan er ook. Maar voordat er verder gebouwd kan worden moet er eerst ruimte gemaakt worden. En dat betekent veel zand weggraven. Dat overigens later weer aangevuld wordt; de berg zand van 800 kubieke meter ligt al op locatie.