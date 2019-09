Werkzaamheden aan spoor verplaatst; toch stoptreinen tussen Leeuwarden en Zuidhorn

De aanpassingen aan stations, overwegen en perrons langs het Friese deel van het traject worden nu volgend jaar uitgevoerd. De werkzaamheden in Groningen gaan wel door. De aanpassingen worden gedaan voor een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden (ESGL). De extra sneltrein kan nog steeds volgens planning eind 2020 rijden.



Aanvankelijk zouden er in de herfstvakantie geen treinen rijden tussen Leeuwarden en Groningen. Nu er alleen in Groningen werkzaamheden plaatsvinden, rijden er wel stoptreinen tussen Leeuwarden en Zuidhorn. Arriva zet tussen Zuidhorn en Groningen bussen in. Het rijden met sneltreinen is niet mogelijk, daarom zet Arriva snelbussen in tussen Leeuwarden en Groningen.



ProRail zoekt samen met treinvervoerder Arriva en de aannemer naar een nieuwe periode om de werkzaamheden in Fryslân uit te voeren.