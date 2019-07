Werklieden gaan volgende week ook 's avonds damwanden intrillen

Volgens projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (ARZ) zijn er afgelopen week 235 damwandplanken ingetrild. "Er zijn grote stappen gezet, maar door de hitte zijn er minder planken ingetrild dan gepland", aldus ARZ.



De vertraging is veroorzaakt door de hitte. Er was sprake van een aangepast werktempo en langere pauzes voor de werknemers. Ook raakte het materiaal sneller oververhit.



Nu de werkzaamheden achter op schema liggen, worden volgende week de werktijden uitgebreid. Tussen maandag 29 juli en vrijdag 2 augustus worden er ook tussen 19.00 en 23.00 uur damwanden ingetrild.



Aanvankelijk zou de aannemer vertraging eerst inhalen op de zaterdag, maar volgens ARZ is het dan ook nog te heet.



Overlast en schade

Bij de aannemer zijn nu meerdere meldingen van overlast van geluid of trillingen binnengekomen. Ook kreeg Herepoort vijf schademeldingen binnen. Drie meldingen zijn al in behandeling.