Werkgevers Groningen kunnen overdekte fietsenstalling voor hun medewerkers huren bij P+R: Park&Bike

Werkgevers in Groningen kunnen het fietsgebruik van hun medewerkers op een bijzondere manier stimuleren. Voor slechts negentig euro per jaar kunnen ze een soort fietskluis huren, nabij een P+R terrein. Hun medewerkers kunnen hun auto dan stallen bij de P+R, en kunnen het laatste stukje van de reis dan op de fiets naar hun werk, zo meldt de website van Groningen Bereikbaar.

Moderne werkgevers laten hun medewerkers modern forensen. Huur een overdekte en afsluitbare Park & Bike-stalling op een P+R aan de rand van Groningen!

Tijdens de wegwerkzaamheden aan weg en spoor in en om Groningen is gratis parkeren op een P+R en het laatste stukje fietsen voor veel mensen sneller dan de autospits trotseren. En het is nog eigentijds, verantwoord en gezond ook.