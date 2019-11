Werkgevers in Groningen: ’Fiets van de zaak’ wordt in 2020 aantrekkelijker voor medewerkers

Werkgevers in Groningen kunnen komend jaar, 2020, gebruik maken van een fiscaal aantrekkelijke regeling om hun medewerkers een ‘fiets van de zaak’ aan te bieden. Dat is nu ook al mogelijk, maar er werd niet veel gebruik van gemaakt omdat de regeling nogal ingewikkeld is. Het goede nieuws is nu dat die regeling komend jaar wordt vereenvoudigd, en dús aantrekkelijker wordt, zo meldt ‘Groningen Bereikbaar’. De regeling geldt voor alle soorten fietsen, dus ook voor e-bikes en speed pedelecs.