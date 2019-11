Waterloolaan zaterdag hele dag afgesloten

De extra drukte die aan de Waterloolaan is ontstaan nadat er eind augustus tweerichtingsverkeer is ingesteld, geeft overlast. Zaterdag zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd om deze overlast tegen te gaan. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Zaterdag 30 november is de Waterloolaan van 08.00 uur tot 17.00 uur afgesloten vanwege aanpassingen aan de tijdelijke verkeerssituatie. Woningen blijven bereikbaar met assistentie van verkeersregelaars. Het kan voorkomen dat bestemmingsverkeer even moet wachten of een andere route moet rijden.

Eind augustus is in de Waterloolaan tweerichtingsverkeer ingesteld en is de rijrichting in een aantal omliggende straten aangepast. Door deze aanpassing is het drukker geworden op de Waterloolaan.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat het verkeer ook regelmatig te hard rijdt. Aanpak Ring Zuid heeft meerdere overleggen gevoerd met bewoners en het Wijkcomité Herewegbuurt. Er zijn een aantal aanpassingen uitgewerkt die de situatie in de Waterloolaan moeten verbeteren.

