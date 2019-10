Wat gebeurt er dit najaar nog aan de oostkant van de Europaweg?

Uitbreiding knooppunt Westerbroek



Bij knooppunt Westerbroek aan de A7 richting Hoogezand liggen aan beide zijden van de A7 rotondes. Langs deze rotondes komen bypasses, waardoor het verkeer de rotondes makkelijker kan passeren. Ook komen er extra rijstroken op de wegen naar de rotondes toe. Het fietspad schuift door de aanpassingen een stukje op, zo meldt Aanpak Ring Zuid.



De werkzaamheden zijn begonnen in september en duren nog tot begin december 2019. Tijdens de werkzaamheden is de parallelweg langs de Europaweg vanaf de oostelijke rotonde tot aan de Kieler Bocht afgesloten voor alle verkeer. Ook het fietspad is in deze periode afgesloten. In november is de rotonde in twee weekenden gestremd.



Op bedrijventerrein Eemsport wordt langs de Kieler Bocht een duiker met daarin een faunapassage aangebracht. Deze duiker komt op de plek waar in de toekomst de afrit naar Eemspoort/Driebond komt. Door de aanleg van deze nieuwe afrit wordt de bestaande sloot langs de Kieler Bocht doorbroken. Dankzij de duiker blijven beide delen van de sloot met elkaar verbonden. In de duiker komen brede richels waarover kleine dieren naar de overkant kunnen komen.



De werkzaamheden beginnen 21 oktober en duren tot eind december. In de periode van 21 oktober tot 27 november worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het fietspad is dan ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden over de weg geleid.



Van 31 oktober en 1 november worden korte palen ingeheid. Dit geeft geluidshinder en trillingen in de directe omgeving. De duiker wordt geplaatst van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 november. De weg is dan afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Stavangerweg



In december worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Dan moeten de fietsers ter plekke van de werkzaamheden weer over de weg heen. Vanaf 23 december is het fietspad weer beschikbaar voor fietsers.