Waarom rijden er dit weekend geen treinen richting Assen en Veendam?

In de voorjaarsvakantie zijn er op verschillende locaties werkzaamheden aan het spoor. Daarom rijden er van 16 t/m 19 februari geen treinen tussen Groningen-Assen/Hoogeveen en Groningen-Veendam/Weener. Van 20 t/m 24 februari rijden er geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden en ook geen stoptreinen tussen Leeuwarden en Buitenpost. Er rijden bussen in plaats van treinen.

Gevolgen voor de treinreis:

Op zaterdag 16 en zondag 17 februari rijden er NS-bussen tussen Groningen-Hoogeveen en Arriva-bussen tussen Groningen-Veendam/Weener.

Op maandag 18 en dinsdag 19 februari rijden er NS-bussen tussen Groningen-Assen en Arriva-bussen tussen Groningen-Veendam/Weener.

De NS-bussen stoppen niet op station Groningen Europapark. Reis van en naar dit station met een Arriva-bus via station Groningen.

De NS-bussen rijden via het transferium in Haren aan de A28. Er rijdt een pendelbus tussen het transferium en station Haren.

Op woensdag 20 tot en met zondag 24 februari rijden er geen spitstreinen tussen Groningen en Zuidhorn en geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden. De stoptreinen rijden wel tussen Groningen en Buitenpost. Tussen Buitenpost en Leeuwarden rijden er zowel snelbussen als stopbussen van Arriva.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd.

Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.

Extra bussen

Qbuzz rijdt op zaterdag 16 en zondag 17 februari een extra lijn 123 Winschoten/Veendam/Gieten/Rolde/Hoogeveen. Op deze lijn gelden de reguliere Qbuzz-vervoerbewijzen. Ook kan men in- en uitchecken met een OV-chipkaart. Speciale vervoerbewijzen van Arriva of NS zijn niet geldig op lijn 123.



Werkzaamheden

In de voorjaarsvakantie zijn er op verschillende plekken werkzaamheden gepland. Aanpak Ring Zuid gaat een gedeelte van het viaduct van de zuidelijke ringweg over het spoor bij de Verlengde Lodewijkstraat slopen. ProRail werkt aan de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor bij Station Haren. Ook wordt in Haren, in de splitsing tussen de sporen naar Assen en Winschoten, gewerkt aan het nieuwe opstelterrein 'De Vork'. In Assen werkt ProRail aan de onderdoorgang 'De Maten'. Tussen Leeuwarden en Buitenpost worden in Hurdegaryp en Feanwâlden twee tunnels ingeschoven.



Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. Reizigers die gebruikmaken van NS-bussen checken in- en uit bij het betreden en verlaten van de bus. Voor een treinrit ervoor en/of erna wordt apart in- en uitgecheckt op het station. Inchecken in de bussen van Arriva is niet mogelijk. Je moet daarom met je ov-chipkaart ingecheckt zijn op het treinstation waar vandaan je vertrekt en weer uitchecken op het treinstation van bestemming. Uitzonderingen zijn station Groningen en station Leeuwarden. Hier is het mogelijk om in- en uit te checken bij de bushalte. NS-reizigers met eindbestemming Groningen Europapark mogen met hun NS-vervoerbewijs tussen Groningen en Groningen Europapark verder reizen met de bussen van Arriva.



Reis plannen

Reizigers kunnen hun reis plannen via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS en Arriva. Bekijk ook de website van Aanpak Ring Zuid om de werkzaamheden te volgen.