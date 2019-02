Viaduct Helperzoom en Verlengde Lodewijkstraat dicht voor auto’s

De onderdoorgang van de Helperzoom is tot en met 27 februari dicht. Dat geldt ook voor de onderdoorgang van de Verlengde Willemstraat, die vanaf 20 februari dicht is. Beide viaducten zijn dan ook dicht voor fietsers. Fietsers over de Helperzoom kunnen via het fietstunneltje bij station Europapark en de Verlengde Lodewijkstraat fietsen.



Tijdens de werkzaamheden blijft de Esperantokruising gewoon open. De doorgaande routes Helperzoom-Kempkensberg en Esperantostraat-Waterloolaan blijven voor al het verkeer te gebruiken.



Geen treinen



Tussen 16 en 20 februari wordt 24 uur per dag rond het spoor ter hoogte van de Esperantokruising gewerkt. In deze periode rijden er geen treinen op de trajecten Groningen-Assen/Hoogeveen en Groningen-Veendam/Weener.



De werkzaamheden zijn ook te volgen via een webcam.

Foto: Raymond Bos