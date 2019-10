Verslaggevers OOG op e-bike op zoek naar nieuws

Duurzame mobiliteit



OOG verhuisde vorig jaar van een locatie in het centrum naar Zernike. Medewerkers van de lokale omroep moeten daardoor wat verder reizen als ze ergens naar toe moeten voor een verhaal in de stad.



Om te zorgen dat zij dit niet met de auto hoeven te doen, kwam bedrijvenvereniging West met het idee om e-bikes in te gaan zetten. Groningen Bereikbaar wil de duurzame mobiliteit in stad en regio graag bevorderen en werkt daarom mee aan dit voorstel. “Het is een mooi initiatief van de bedrijvenvereniging, zo houden we samen de stad op een duurzame manier bereikbaar”, aldus Helma Krekels van Groningen Bereikbaar.