Verkeer op A28 richting Groningen komend weekend omgezet naar tijdelijk viaduct

De afsluitingen van de op- en afrit zijn van vrijdagavond 8 maart 19.30 uur tot maandagochtend 11 maart 06.00 uur. Verkeer vanuit Assen richting het centrum van Groningen kan omrijden via het Julianaplein en de afrit Hereweg. Verkeer vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan richting het Julianaplein wordt geadviseerd om via Laan Corpus den Hoorn naar het Julianaplein te rijden, zo meldt Groningen Bereikbaar.



Vanaf zondagochtend 10 maart rijden de eerste auto's over het tijdelijke viaduct richting het Julianaplein. De afrit naar Groningen-Centrum is dan nog afgesloten.



Komend weekend wordt het verkeer richting het Julianaplein omgezet naar het tijdelijke viaduct.



Bussen rijden aangepaste route



Vanwege de afsluitingen rijden enkele buslijnen een aangepaste route. Op de website van Qbuzz is te zien voor welke buslijnen dit geldt, welke haltes komen te vervallen en welke in- en uitstaphalte Qbuzz adviseert.



5-7 april: verkeer richting Assen naar tijdelijke viaduct



Nadat het verkeer richting het Julianaplein is omgezet naar de tijdelijke weg, is er een lege ruimte tussen de beide weghelften. Op dit tussenliggende werkvak wordt dan gewerkt om ook het verkeer richting Assen om te kunnen zetten. Dit gebeurt in het weekend van 5 tot en met 7 april. Ook dan zijn er afsluitingen van op- en afritten van de A28 nodig. Vanaf zondagochtend 7 april rijdt het verkeer op de A28 in beide richtingen over het tijdelijke viaduct. Meer informatie over dit omzetweekend vind je binnenkort op onze website en social media.



Sloop oude viaduct



Zodra het verkeer in beide richtingen over het tijdelijke viaduct rijdt, kan het oude viaduct bij de Brailleweg worden afgebroken. Na de sloop van het oude viaduct, wordt begonnen met de bouw van het nieuwe viaduct.