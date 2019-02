Studenten presenteren korte film over ombouw zuidelijke ringweg

De korte film van Amir Komelizadeh, Vida Kasaei en Patrick Hoving van Academie Minerva gaat over de zuidelijke ringweg in Groningen en het begin van de ombouw ervan. De filmmuziek is gecomponeerd door studenten van het Prins Claus Conservatorium.



“We willen in de film het verhaal van de ringweg vertellen”, legt Vida uit. ”Daarbij hebben we gekozen voor het perspectief van de ringweg zelf. Ook gaat het over de mensen die de ringweg gebruiken en de mensen in de omgeving. Dat brengen we allemaal samen. We zijn begonnen in december 2017 en hebben beelden geschoten tot ongeveer juni. Na de zomervakantie is de filmmuziek gecomponeerd. Het was voor ons allemaal de eerste keer dat we een film buiten, in de stad, hebben gemaakt. Dat was voor ons best een uitdaging.”



De filmpremière op 28 februari begint om 16.00 uur en is vrij toegankelijk. Na de vertoning van de film is er live muziek van Sanam & Setareh.



Foto: Academie Minerva