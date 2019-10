Smileyborden moeten autoverkeer afremmen op Waterloolaan

Op de Waterloolaan zijn deze week ‘smileyborden’ geplaatst om de automobilisten ertoe over te halen zich aan de maximumsnelheid van 30 km/uur te houden. Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van het verkeer hier te hard rijdt. Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort zijn nog in gesprek met de gemeente en de buurt over aanvullende maatregelen om de Waterloolaan veiliger te maken.

Eind augustus is in de Waterloolaan tweerichtingsverkeer ingesteld. Zo kan het verkeer nog steeds van de Hereweg op de Helperzoom komen, nu de route langs de Kempkensberg is afgesloten. Door deze aanpassing is het veel drukker geworden op de Waterloolaan. Dit is een tijdelijke situatie. Als de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dicht gaat, wordt het naar verwachting weer rustiger in de straat. De spoorwegovergang kan dicht zodra de Helperzoomtunnel open gaat, naar verwachting in april 2020.



Gevaarlijke situaties



De drukte op de Waterloolaan en bij de Esperantokruising leidt tot gevaarlijke situaties, zegt Aanpak Ring Zuid. Zo rijdt een meerderheid van de automobilisten harder dan de toegestane 30 kilometer per uur, zo blijkt uit onderzoek.



Smileyborden



Om het verkeer af te remmen, zijn nu ‘smileyborden’ geplaatst. Dit zijn ledpanelen die de snelheid vermelden waarmee de auto’s passeren. Automobilisten die zich aan de snelheid houden, krijgen een groene, lachende smiley te zien. Wie te hard rijdt, krijgt een rode, boos kijkende smiley. Uit onderzoeken blijkt dat dergelijke borden kunnen helpen om de snelheid te verlagen, vooral op 30 km/uur-wegen. Het effect is echter vaak tijdelijk. De borden helpen ook om de ‘nieuwe’ automobilisten op de Waterloolaan erop attent te maken dat ze niet harder mogen dan 30 km/uur.



Foto: Raymond Bos