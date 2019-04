Ring West komende zondag en maandag gestremd (VIDEO)

De westelijke ringweg is komende zondag en maandag in beide richtingen gestremd tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan. De provincie Groningen voert dan onderhoudswerkzaamheden uit. Die werkzaamheden vinden in de meivakantie plaats. De meeste hinder voor het doorgaand verkeer is aan het begin van de meivakantie.

Niet alleen het gedeelte tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan is zondag en maandag gestemd, ook het kruispunt Vinkhuizen/Paddepoel is dicht. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de overige ringwegen. Lokaal verkeer kan de omleidingsroutes volgen.



30 april tot en met 3 mei: Afslagen en opritten afgesloten

Van dinsdag 30 april tot en met vrijdag 3 mei is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt. Er is dan op Ring West in beide richtingen steeds één rijstrook beschikbaar. Lokaal verkeer heeft nog wel te maken met hinder omdat er een aantal afslagen, op- en afritten afgesloten zijn.



Hinder voor fietsers

De tunnels onder Ring West en fietspaden blijven vrij begaanbaar. Behalve het fietspad langs het tankstation Tango. Deze is op donderdag 2 mei gestremd. Het fietsverkeer wordt dan door Vinkhuizen omgeleid.



Alternatief

Naast het volgen van de omleidingsroutes kan men ook kiezen voor een alternatief. Op de fiets omzeil je grotendeels de werkzaamheden. Verder is P+R Reitdiep een alternatief voor verkeer vanuit de richting Zuidhorn: parkeer je auto gratis en ga verder met de fiets of bus naar je eindbestemming. Of werk een dagje thuis als het kan, zo adviseert Groningen Bereikbaar.