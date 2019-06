Probeer gratis een elektrische bakfiets voor een week

Groningen vernieuwt weg en spoor. De werkzaamheden kunnen voor hinder onderweg gaan zorgen. Met een elektrische bakfiets is een afstand tot zo'n 15 km goed te overbruggen. Bijkomend voordeel is dat het gezonder, duurzamer en voordeliger is. Geen fileleed meer, opgeladen aankomen op het werk en lekker in de buitenlucht.



Reserveren

Het reserveren van de elektrische bakfiets kan heel eenvoudig op groningenbereikbaar.nl/bakfiets. Iedereen die in Groningen werkt of woont en normaal de auto gebruikt om kinderen weg te brengen en daarna door te rijden naar het werk, kan meedoen aan de actie. Na reservering voor een gekozen periode is de fiets op te halen bij Bike Centre Dik in Groningen. Vanaf 22 juli is de bakfiets beschikbaar, maar hij is nu al te reserveren. De beschikbaarheid is beperkt.



Cargo Bike Festival 2019

Omdat mensen niet zomaar de auto laten staan, heeft Groningen Bereikbaar vorig jaar de actie 'Probeer gratis een e-bike' in het leven geroepen. In het kader van het International Cargo Bike Festival dat dit weekend gehouden wordt in Groningen is nu de elektrische bakfiets toegevoegd aan de actie. Zodat forenzen die kinderen wegbrengen en doorreizen naar het werk dit met de bakfiets eenvoudig kunnen uitproberen.



De actie is een pilot om inzicht te krijgen in het animo voor de bakfiets onder forenzen, hoe men het proberen ervaart en of men na afloop de bakfiets zou overwegen als reisalternatief. Het Cargo Bike Festival vindt plaats op 14, 15 en 16 juni op het Suikerfabriek-terrein in Groningen. Op zaterdag 15 en zondag 16 juni is het festival gratis toegankelijk voor iedereen.