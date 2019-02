Pak zondag de gratis pendelbus naar FC Groningen – Feyenoord

Gratis met de bus naar een wedstrijd van FC Groningen? Het kan al een tijdje dankzij een samenwerking tussen de club, Qbuzz en Groningen Bereikbaar. Met een seizoenskaart of een losse kaart kun je namelijk op wedstrijddagen vanaf twee uur voor de wedstrijd en tot een uurtje na afloop gratis met alle reguliere bussen in de stad Groningen reizen. En dat is een perfect alternatief om de drukte rondom het stadion te vermijden. Bovendien: er rijden dit weekend minder treinen!

Ook voor reizigers van buiten de stad Groningen is er een speciale actie. Want voor drie euro kun je vanaf de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren naar het stadion toekomen met de speciale pendelbussen van Arriva Touring. Die bussen rijden vanaf vijf kwartier voor de wedstrijd.



De laatste pendelbus richting de thuishaven van FC Groningen gaat een kwartier voor het beginsignaal van de wedstrijd. Omgekeerd kan tot een uur na afloop van de thuiswedstrijden van de pendeldienst richting P&R Hoogkerk en P&R Haren gebruik worden gemaakt.



Komende zondag speelt FC Groningen tegen Feyenoord. Dan rijden er sommige treinen niet, namelijk tussen Groningen-Veendam/Weener en Groningen-Hoogeveen. Een goed moment om eens te overwegen met de fiets te gaan of via P+R Hoogkerk of Haren naar het stadion te reizen.



Klik hier voor meer informatie over de pendelbussen en het parkeren bij het stadion.