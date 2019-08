Op- en afrit Hereweg aantal nachten afgesloten

De af- en oprit Hereweg zijn in de volgende nachten afgesloten:



Dinsdag 13 augustus 20.00 uur - woensdag 14 augustus 06.00 uur

Donderdag 22 augustus 20.00 uur - vrijdag 23 augustus 06.00 uur

Vrijdag 23 augustus 20.00 uur - zaterdag 24 augustus 06.00 uur

Zaterdag 24 augustus 20.00 uur - zondag 25 augustus 06.00 uur



Op de Hereweg wordt er wisselend een rijbaan afgesloten. Het verkeer kan (enigszins vertraagd) door blijven rijden met behulp van verkeersregelaars.



Herinrichting Waterloolaan



Voor het opnieuw inrichten van de Waterloolaan, wordt de Waterloolaan op dinsdag 20 augustus en vrijdag 23 augustus tussen 08.00 uur een 17.00 uur af en toe afgesloten voor verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.



Vanaf 26 augustus rijdt het verkeer in twee richtingen over de Waterloolaan. De aanpassing van de Waterloolaan is nodig omdat de Kempkensberg vanaf 26 augustus definitief dichtgaat. Er wordt hierdoor meer verkeer verwacht in de Waterloolaan.

Foto: Groningen Bereikbaar