Ook verkeer vanaf Julianaplein rijdt nu over tijdelijk viaduct over Brailleweg

Zaterdagnacht is er hard doorgewerkt aan het afbouwen van de tijdelijke weg op de A28. Met als resultaat dat sinds zondagochtend 9.00 uur het verkeer richting Assen over de nieuwe weg en het tijdelijke viaduct rijdt. De oprit Groningen Centrum is na wat laatste werkzaamheden maandagochtend om 6.00 uur geopend voor het verkeer.