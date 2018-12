Omwonenden genieten van oliebol en laten zich bijpraten over Ring Zuid (VIDEO)

Meer dan honderd bewoners hebben zich bij de Meeuwerderbaan en het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid laten bijpraten over de zuidelijke ringweg. Ze deden dat onder het genot van een oliebol en een kop warme chocomelk. De oliebollenbijeenkomsten zijn inmiddels een traditie, die in stand worden gehouden door projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en de bouwers van de weg.

Aannemerscombinatie Herepoort kijkt terug op een moeilijk jaar, waarbij de grote werkzaamheden sinds de zomer zo goed als stilliggen. De commissie Hertogh moest onderzoeken of er voldoende basis is voor samenwerking tussen de bouwers en de opdrachtgevers, zoals de provincie en gemeente Groningen en Rijkswaterstaat. Afgelopen week werd groen licht gegeven om de weg af te gaan bouwen. Er wordt nu hard gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen tussen beide.



Voor de omwonenden viel de overlast dus wel mee, zo lieten ze onder het genot van een oliebol weten. Veel van de bewoners vinden het echter goed om af en toe bij te praten. En ze zijn blij dat er in het komende jaar weer wordt gebouwd aan de weg. Want Groningen moet volgens de omwonenden niet te lang een bouwput blijven.