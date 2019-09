Noordbaan zuidelijke ringweg komende nacht deels dicht

Een deel van de zuidelijke ringweg bij Groningen is vanaf zaterdagavond tien uur gesloten. Dit in verband met spoedreparaties aan het asfalt door medewerkers van aannemerscombinatie Herenpoort. Daardoor is een deel van de noordbaan afgesloten van vanavond tien uur tot zondagmorgen 06.00 uur. Dat meldt de website aanpakringzuid.