N361 tussen Groningen en Adorp van 15 juli tot en met 23 augustus gestremd

Van 15 juli tot en met 23 augustus wordt de provinciale weg N361 tussen Groningen en de Munnikeweg (tussen Adorp en Sauwerd) volledig gestremd voor doorgaand verkeer. Dat is volgens de provincie nodig om groot onderhoud uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt op een aantal kruisingen de verkeersveiligheid verbeterd en wordt de dorpskern van Adorp opnieuw ingericht.

Voor weggebruikers die de N361 gebruiken om bij een bestemming boven Adorp te komen worden omleidingsroutes aangegeven. Zij moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer tien minuten.



De omleidingsroutes zijn verdeeld over een groot deel van de provincie. Dit is bewust gedaan, zodat de stroom verkeer over de provincie wordt verdeeld en niet één weg of gebied alle extra weggebruikers voor de deur langs krijgt.



Alle omleidingen worden vanaf Groningen met gele borden aangegeven. Meer informatie over omleidingsroutes is te vinden op www.n361veilig.nl.



Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de hele stremming gebruik blijven maken van de route. De fietspaden krijgen als eerste een nieuwe laag asfalt en tijdens het aanbrengen hiervan wordt een deel van de hoofdrijbaan afgezet voor fietsers.



Bussen

De buslijnen 65 en 163c richting Lauwersoog rijden tijdens de stremming een gewijzigde route. Een aantal tussenliggende haltes vervalt. Meer informatie is te vinden via OV9292 en op de schermen in de bussen.



Hinder beperken

Door de werkzaamheden in de zomer uit te voeren, probeert de provincie de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt gezorgd dat mensen die in Adorp of aan de N361 wonen of daar een bedrijf hebben, te allen tijde hun woning of bedrijfspand kunnen bereiken, zo laat de provincie weten.