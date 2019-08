N360 ter hoogte van Garmerwolde afgesloten tussen 16 en 19 augustus

De provinciale weg N360 (Groningen-Delfzijl) is ter hoogte van Garmerwolde in beide richtingen afgesloten van vrijdagavond 16 augustus 19.00 uur tot maandagochtend 19 augustus 06.00 uur.

Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke ringweg, de N46/Eemshavenweg en de N996 (via Loppersum). De weg is gestremd omdat er bij Garmerwolde een ovonde (ovale rotonde) wordt aangelegd.



Naast de volledige afsluiting van de N360 zijn er de komende weken ook enkele plaatselijke stremmingen op en langs de N360, bij Wirdum en bij Garmerwolde. Meer informatie over die afsluitingen vind je op de website van de Provincie Groningen.