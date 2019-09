N33 meerdere weekenden dicht wegens onderhoud

De N33 is komende weken een aantal weekenden dicht wegens onderhoud. De weg is drie weekenden afgesloten op verschillende trajecten.

Het weekend van 13 tot en met 16 september is de weg dicht tussen Veendam en Siddeburen. Van 27 tot en met 30 gaat het om het stuk weg tussen Gieten en Veendam en van 11 tot en met 14 oktober wordt er gewerkt tussen Assen en Gieten.



Tijdens de afsluitingen worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van geleiderail, het reinigen van verkeersborden en asfaltreparatie daar waar dat nodig is. De N33 is een autoweg zonder vluchtstrook, waardoor het volgens Rijkswaterstaat bij onderhoud noodzakelijk is een deel van de weg in zijn geheel af te sluiten.