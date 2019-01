Mijd verkeersdrukte op de Ring Zuid en spaar tot €275,- aan cadeaus!

Vanaf zaterdag 2 februari rijdt het verkeer over de zuidelijke ringweg van Groningen in de richting van Hoogezand over een tijdelijke weg met versmalde rijstroken. Dit kan leiden tot langere reistijden voor automobilisten. Wil je méér tijd, méér bewegen en mínder stress? Laat dan wat vaker de auto staan en Gafilevrij!

Rijd je regelmatig tijdens de spits over de zuidelijke ringweg in Groningen, dan is het tijd voor actie! Pak eens wat vaker de fiets, werk thuis of reis met het OV. Zo mijd je niet alleen de werkzaamheden en verkeersdrukte, maar kun je ook nog eens tot wel €275,- aan cadeaus aan sparen.



Hoe? Meld je aan bij Gafilevrij: een programma dat automobilisten die tijdens de avondspits op de zuidelijke ringweg tussen het Europaplein en Julianaplein rijden, uitdaagt om vaker een reisalternatief te kiezen. Iedereen die de avondspits mijdt, spaart via een speciale app credits, die je kunt verzilveren voor mooie cadeaus.

Zo doe je mee! Download de gratis app TimesUpp via Google Play of de Appstore.

Voer je thuislocatie en de locatie van je werk in.

Meld je aan voor Gafilevrij via ‘Ik doe mee’ in het menu.

Gafilevrij! en maak vaker gebruik van de fiets, het OV, een P+R, rijd buiten de spits of werk eens een dag thuis. Hiermee spaar je tot €275,- aan cadeaus.

Thuiswerken Je spaart al credits als je thuiswerkt. Tegenwoordig is dat bij veel werkgevers mogelijk.

Ander tijdstip Kijk eens of je ook vóór 15.00 uur of na 18.00 uur van je werk kunt vertrekken. Ook dan mijd je de spits en verdien je credits. Rijd je tijdens de spits een andere route, dan herkent de app dat en ontvang je binnen dit programma geen credits.

Ander vervoer Laat de auto eens wat vaker staan en pak een fiets of e-bike, al dan niet gecombineerd met het openbaar vervoer. Goed voor de gezondheid én voor het aantal credits dat je spaart.