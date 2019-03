Mei en juni: onderhoud westelijke en oostelijke ringweg

Vanaf 28 april vinden er in de meivakantie en een aantal weekenden in mei en juni onderhoudswerkzaamheden plaats aan de westelijke en oostelijke ringweg. Tijdens de werkzaamheden wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd en vervangen door een nieuwe geluidsreducerende laag asfalt.

De werkzaamheden beginnen op de westelijke ringweg, zo meldt Groningen Bereikbaar. Van 28 april 6.00 uur tot 30 april 6.00 uur is de westelijke ringweg in beide richtingen gestremd tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan. De rest van de meivakantie rijdt het verkeer aan één zijde van de vangrail en is voor beide richtingen één rijstrook geopend. Ook tijdens de werkzaamheden in de weekenden die hierop volgen is er telkens in beide richtingen één rijstrook beschikbaar.



