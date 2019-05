Martini Ziekenhuis trakteert fietsende werknemers op Fiets naar je Werk Dag

Medewerkers van het Martini Ziekenhuis in Groningen die op donderdagochtend 23 mei op de fiets naar het werk kwamen zijn verrast met fruit en groentespiesjes. Het ziekenhuis doet hiermee mee aan de landelijke Fiets naar je Werk Dag. Doel hiervan is mensen te motiveren om de auto te laten staan en de fiets te pakken naar het werk. Want fietsen is niet alleen gezond, maar ook goed voor het milieu en draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio.

Informeren van medewerkers

Naast de uitdeelactie organiseerde het Martini Ziekenhuis donderdag 23 mei een informatiemarkt voor werknemers. Op de markt kreeg men informatie over de fietsregeling die het ziekenhuis heeft voor haar werknemers. Ook waren diverse andere partijen aanwezig zoals een rijwielhandelaar met e-bikes en speed pedelecs, Aanpak Ring Zuid over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, en Groningen Bereikbaar met een actie waarbij men gratis een week een e-bike kan proberen.



Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is met circa 3200 medewerkers een van de grootste werkgevers in de stad. Daarnaast ontvangt het ziekenhuis dagelijks vele bezoekers en patiënten. Naast het organiseren en samenwerken aan goede zorg is de bereikbaarheid van de locatie een van de vele thema's waar het ziekenhuis zich mee bezighoudt. Voor wie het mogelijk is, probeert het ziekenhuis de andere manieren van reizen zoals fietsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo is het aantal oplaadplekken voor e-bikes recentelijk uitgebreid, staat de fietsenstalling voor bezoekers vlakbij de hoofdingang en is er fietsenregeling voor medewerkers waarmee ze fiscaal voordelig een fiets of e-bike aan kunnen schaffen.



Bereikbaarheid

Groningen Bereikbaar werkt samen met het bedrijfsleven en overheden aan de bereikbaarheid van de stad tijdens de grootschalige werkzaamheden aan de weg en het spoor, zoals de ombouw van de zuidelijke ringweg. De organisatie motiveert forenzen om bijvoorbeeld de fiets te pakken, als alternatief voor de auto. Fietsen is gezond, duurzaam en het is een van de manieren om de spits en hinder door wegwerkzaamheden te mijden.