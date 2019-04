Komende weken werkzaamheden in westelijk hoekje binnenstad

De werkzaamheden beginnen op woensdag 3 april. In de Gasthuisstraat en de Vijfde Drift zal de klus naar verwachting tot 3 mei duren, maar in de Visserstraat zal langer worden doorgewerkt: zo’n 9 à 10 weken, aldus de aannemer in een brief aan de bewoners.



Gedurende de werkzaamheden zijn de straten afgesloten voor al het verkeer. Vanuit de Oude Kijk in ’t Jatstraat kan men wel de Visserstraat in, maar enkel tot nummer 41.



Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via bebording.