Komende maanden alvast sloop onderdelen Zuidelijke Ringweg

Het betreft werkzaamheden die vooruitlopen op een groot plan voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. Dat meldt vandaag het Dagblad van het Noorden.

Volgens het artikel worden delen van de huidige weg de komende maanden gesloopt, zoals het huidige viaduct over de Brailleweg. Dat gebeurt in mei. Ook een deel van het Ringwegviaduct over het spoor, bij Helperzoom zal verdwijnen, en dat gebeurt al in februari.

De sloopwerkzaamheden worden volgens het artikel in gang gezet, ondanks het feit dat alle partijen nog niet helemaal op één lijn zitten wat betreft de totale werkzaamheden.

Maar partijen verwachten op 1 april wel een definitief plan te kunnen presenteren. Om in de tussenperiode geen tijd verloren te laten gaan, zullen dus alvast sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Volgens de organisatie Aanpak Ring Zuid gaat het om onderdelen van het bouwcontract en gaat het om getoetste en goedgekeurde sloopplannen, aldus het artikel in de papieren editie van het Dagblad van het Noorden