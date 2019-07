Kijk live mee met de werkzaamheden langs de zuidelijke ringweg

Livestream Kempkensberg: intrillen damwandplanken



Vanaf het ‘cruiseschip’ aan de Kempkensberg is bijna de hele zomerstremming een goed beeld te zien van meerdere heistellingen die damwandplanken intrillen. Deze zijn begin deze week begonnen met intrillen ter hoogte van het Sterrebos.



Livestream Frontier: intrillen damwandplanken



Vanaf De Frontier aan de Verlengde Meeuwerderweg is het intrillen van de damwandplanken goed te volgen. De damwandplanken die ingetrild worden, vormen straks de bouwkuip van de verdiepte ligging. Het intrillen is op deze webcam met name vanaf dinsdag 23 juli goed te zien. Ook de sloop van de landhoofden van de al gesloopte viaducten aan de Esperantokruising en de H.L. Wichersstraat zijn goed te zien.



Livestream Helperzoomtunnel



Van woensdag 31 juli om 02.00 uur tot woensdag 7 augustus om 04.00 uur rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen en wordt de Helperzoomtunnel ingeschoven. Volg de komende weken de voorbereidende werkzaamheden bij de tunnelbak. De webcam Helperzoomtunnel geeft een mooi beeld vanaf de oostzijde van de tunnelbak.