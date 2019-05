Jaagpad en Blauwbrugje afgesloten voor verkeer

Vanwege de uitbreiding van het warmtenet door WarmteStad is het Jaagpad langs het Reitdiep tussen 3 juni en eind augustus afgesloten. Ook Blauwbrugje, de verbinding van Zernike en Padddepoel naar de wijk Reitdiep, is in deze periode niet begaanbaar voor voetgangers en fietsers. Het verkeer wordt omgeleid.

WarmteStad is sinds eind maart druk bezig met de uitbreiding van het warmtenet, waarvan het eerste deel al ligt op Zernike Campus. Momenteel wordt er gewerkt in de Planetenlaan. Hierna breidt het net verder uit via de Plutolaan, Antaresstraat, Pleiadenlaan en via het kruispunt Zonnelaan tot de Dierenriemstraat. Daarnaast wordt het warmtenet aangesloten gedeelte op Zernike. Hiervoor moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan het Jaagpad.



Planning



De werkzaamheden starten in de week van 3 juni. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus afgerond. Tijdens deze werkzaamheden wordt het betreffende gedeelte van het Jaagpad afgesloten. De omleidingsroutes worden met borden ter plaatse aangegeven in zowel Nederlands als Engels. De aankondiging op de borden wordt vooraf aangegeven.



Het Jaagpad is populair bij hardlopers en fietsers. Dinsdag 14 mei vond er nog een dodelijke steekpartij plaats, waarbij de 27-jarige Hidde Bergman om het leven kwam.