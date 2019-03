Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid locatie voor KLM Urban Trail Groningen 2019

Paviljoen Ring Zuid is het informatiecentrum van het project Aanpak Ring Zuid aan de Muntinglaan 2. Bezoekers kunnen hier alle informatie krijgen over de ombouw van de zuidelijke ringweg, in woord en beeld. Blikvanger is de metersgrote maquette van de ringweg na de ombouw.



Deelnemers aan de trail kunnen kiezen uit twee afstanden: 5 en 10 km. Kijk hier voor meer informatie en inschrijven. Overigens mag de GIC twee startbewijzen weggeven voor de KLM Urban Trail Groningen. Bekijk hieronder het Facebook-bericht!