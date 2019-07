Heuglijk moment tijdens aanpak ring zuid: eerste damwanden zitten in de grond! (VIDEO)

Een heuglijk moment tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg. Dinsdag gingen de eerste damwanden voor de bouwkuip de grond in. In die bouwkuip wordt straks de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg gebouwd. De GIC was erbij.

In totaal moet Aannemerscombinatie Herepoort de komende maanden zo’n 2.500 meter aan damwanden slaan. Dat zijn vele honderden platen, die soms wel dertig meter lang kunnen worden en 12.000 kilo kunnen wegen.



Het intrillen gaat gepaard met trillingen en geluidsoverlast. Aannemerscombinatie verwacht dat de werkzaamheden niet zullen leiden tot schade. Toch is er een schadeloket en worden eventuele schades wel vergoed.



Tijdens het intrillen van de eerste damwanden is de zuidelijke ringweg vanaf het Julianaplein in de richting van het Europaplein gestremd. De rijbaan is tot 26 augustus gesloten.