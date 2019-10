Groningse P+R-gebruikers besparen 5500 kg aan CO2-uitstoot dankzij juiste bandenspanning

Deze zomer hadden automobilisten in en rondom Groningen te maken met hinder door werkzaamheden aan weg en spoor. Om de verkeersdrukte te vermijden was het reizen via een P+R voor veel automobilisten een goed alternatief. Om het reizen via de P+R te stimuleren én om de CO2-uitstoot te verminderen, bood Groningen Bereikbaar P+R-gebruikers de banden op spanningsactie aan.