Groen langs ´witte wand´ aan Meeuwerderbaan

De witte doeken aan de Meeuwerderbaan worden voorzien van klimplanten, zoals Hedera, Wilde Wingerd en Klimhortensia. Om de klimplanten te geleiden, worden staalkabels verticaal en diagonaal langs de wand gespannen. Ter hoogte van de kruising met de Meeuwerderweg wordt Blauwe Regen geplant. Bij aanplant hebben de klimplanten een hoogte van circa 150 cm. Ze groeien ongeveer een meter per jaar.



Aan de kant van het Winschoterdiep komen groepen van steeds drie Krentenboompjes. Deze zijn in het begin ongeveer 125 tot 150 cm hoog en kunnen uitgroeien tot bomen van vier tot zes meter. In de groenstrook aan de voet van de wand wordt een bloemenmengsel ingezaaid.



Het groen wordt vrijdag 26 april geplaatst. In de dagen ervoor worden de bouwhekken weggehaald en worden de staalkabels aangebracht. Het aanplanten van het groen gebeurt deze week omdat de Meeuwerderbaan van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 april is afgesloten voor autoverkeer. Dat is nodig voor bodemonderzoeken. De werktijden zijn overdag tussen 07.00 en 16.00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Buiten de werktijden is de straat gewoon open voor autoverkeer.



Foto: Aanpak Ring Zuid