Gratis elektrische bakfiets testen bij Groningen Bereikbaar

Ouders die dagelijks hun kinderen met de auto naar school of naar de crèche brengen, krijgen een bijzondere kans om te testen hoe dat vervoer gaat met een elektrische bakfiets. Dat is mogelijk dankzij een actie van Groningen Bereikbaa r om dat een week gratis uit te proberen. (Lees verder voor meer informatie).

Forenzen die kinderen met de auto naar school of de opvang brengen en dan doorrijden naar het werk kunnen vanaf nu een week lang gratis een elektrische bakfiets proberen. De actie is een initiatief van Groningen Bereikbaar om forenzen het gemak van de elektrische bakfiets ten opzichte van de auto te laten ervaren. Op deze manier mijden ouders de drukke spits en zijn ze ook nog eens gezond en duurzaam bezig. De actie is bedoeld voor iedereen die van, naar of via Groningen reist en daarvoor normaal gesproken de auto pakt.

Groningen vernieuwt weg en spoor. De werkzaamheden kunnen voor hinder onderweg gaan zorgen. Met een elektrische bakfiets is een afstand tot zo'n 15 km goed te overbruggen. Bijkomend voordeel is dat het gezonder, duurzamer en voordeliger is. Geen fileleed meer, opgeladen aankomen op het werk en lekker in de buitenlucht.

Reserveren

Het reserveren van de elektrische bakfiets kan heel eenvoudig op groningenbereikbaar.nl/bakfiets. Iedereen die in Groningen werkt of woont en normaal de auto gebruikt om kinderen weg te brengen en daarna door te rijden naar het werk, kan meedoen aan de actie. Na reservering voor een gekozen periode is de fiets op te halen bij Bike Centre Dik in Groningen. Vanaf 22 juli is de bakfiets beschikbaar, maar hij is nu al te reserveren. De beschikbaarheid is beperkt.