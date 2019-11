Goodiebag voor reizigers Qlink 3 in Leek

Goodiebags

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier en districtshoofd Agnes Bernardt van Rijkswaterstaat Noord-Nederland) deelden vrijdagochtend op de route tussen de halte Oostindie en halte P+R Leek (aan de A7) goodiebags uit aan de busreizigers van Qlink3. Dit om te vieren dat bijna alle werkzaamheden langs de route klaar zijn.



Verbeteringen busroute

· Door een eigen afrit vanaf de A7 rijdt de bus sneller van Groningen naar Leek.

· Langs de route zijn haltes, hubs en rotondes aangepast.

· Er zijn bij alle haltes in Leek meer fietsenstallingen gekomen.

· Oversteken voor fietsers en voetgangers is nu veiliger geworden.

· Met de nieuwe busbaan door de wijk Oostindie zijn de omliggende plaatsen beter bereikbaar geworden met de bus.

· Er rijden nu meer bussen van en naar Oostindie.

· Nieuwe bussen hebben wifi en USB-poortjes om de telefoon op te laden.

· Er is een nieuwe hub: P+R Leek (langs de A7) met 200 parkeerplaatsen, oplaadpunten voor auto's en fietsen, fietskluizen, nieuwe wachtruimtes, DRIS-borden met actuele informatie over het OV en een hub-informatiepaal waar reizigers hun mening kunnen geven.



Voordelen hub

De halte Centrum in Leek en de P+R Leek zijn hubs geworden. Een hub is een vervoersknooppunt met extra voorzieningen die het voor reizigers en passanten aangenamer maken om even te wachten. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld watertappunten en wifi. Deze winter komen er op de P+R Leek nog enkele voorzieningen bij, zoals een overdekte fietsenstalling met fietskluizen en twee wachtruimtes. Verder worden er nog bomen en stuiken geplant.



Busbaan Oostindie

Qlink lijn 3 rijdt al vanaf het begin tot de nieuwbouwwijk Oostindie. De nieuwe busbaan door de wijk Oostindie is bedoeld voor de bus naar Zevenhuizen, Haulerwijk en Oosterwolde (lijn 85). Daarmee krijgt de wijk Oostindie een betere busverbinding in meerdere richtingen en rijden er vaker bussen.



Qlink3

Door de maatregelen aan de busverbinding kan de reistijd van Qlink 3 tussen Leek en Groningen binnen een half uur blijven. Dit maakt de bus een goed alternatief voor de auto en wordt Leek aantrekkelijker als woonplaats. In 2020 gaat Qlink 3 met elektrische bussen rijden. Hierdoor wordt de buslijn nog comfortabeler en duurzamer.



HOV Leek

De provincie Groningen werkt samen met de gemeente Westerkwartier, Rijkswaterstaat en het OV-bureau Groningen Drenthe aan de verbetering van de busverbinding tussen Leek en Groningen.